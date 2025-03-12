Türkiye'nin önde gelen mobilya markalarından Bellona Mobilya, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satışa sunuldu. Hazineye ait %100 hisselerin satışına ilişkin belirlenen muhammen bedel ise 7 milyar TL olarak belirlendi.

BELLONA MOBİLYA SATIŞ İHALESİ SÜRECİ BAŞLADI

TMSF'nin yaptığı duyuruya göre, Bellona Mobilya'nın satışı, kapalı teklif alma ve açık artırma yöntemlerinin kombinasyonu ile yapılacak. İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların, 350 milyon TL tutarında katılım teminatı ödemeleri gerekecek.

MOBİLYA SEKTÖRÜ İÇİN ÖNEMLİ GELİŞME

Bellona Mobilya'nın satışı, Türkiye'nin mobilya sektöründe kayda değer bir gelişme olarak görülüyor. Sektördeki önemli markalardan birinin sahip değiştirmesi, rekabet ortamını etkileyebilir.

YATIRIMCILARIN İLGİSİ YÜKSEK

Bellona Mobilya'nın sağlam marka değeri ve geniş pazar payı, yatırımcıların dikkatini çekiyor. İhaleye, hem yerli hem de yabancı yatırımcıların katılması öngörülüyor.