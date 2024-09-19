Mudanya’da 19 Eylül Gaziler Günü, törenle kutlandı.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü çerçevesinde düzenlenen tören İskele Meydanında yapıldı. Tören Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı. Törene, Kaymakam Ayhan Terzi, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Aydoğan, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mudanya Jandarma Komutan Yarbay Ercan Yavuz, Mudanya Emniyet Müdürü Atakan Ateşli’nin yanı sıra siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Mudanya Jandarma Komutanlığından Kıdemli Başçavuş Mustafa Şentürk, "19 Eylül 1921 yılı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Sakarya Meydan Muharebesinin kazanılması neticesinde Mareşallik ve Gazilik unvanının verildiği gündür. Bugün Türkiye Cumhuriyetinin yanı sıra Kore Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin varoluş mücadelesinde ve iç güvenlik harekatları sonucunda kazanılan başarılarla gazilerimizi onurlandırdığımız gündür” dedi.

Tören Protokolün Mudanya Muharip Gaziler Derneğini ziyaretiyle devam etti. Kaymakam Terzi Mudanya Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan İbrahim Özyuertlu’ya, Türk bayrağı ve çiçek takdim etti. Mudanya Tekke-i Cedid (Hal) Camii ve Güzelyalı Merkez Camiinde ebediyete intikal etmiş Gaziler ve Şehitlerimiz için Kuran-Kerim ve Mevlid-i Şerif okutularak, dualar edildi.