Hayat standartlarını artırma hedefiyle çalışmalarını aralıksız sürdüren Mudanya Belediyesi, yol ve asfalt çalışmalarına hız verdi. Yılsonuna kadar ilçe genelinde 50 cadde ve sokak yenilenecek.

Mudanya Belediyesi, ilçenin ulaşım altyapısını modernize etmek ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu bir ulaşım ağı sunmak hedefiyle başlattığı asfaltlama ve yol yenileme çalışmalarını hızla sürdürüyor. Yeni yapılan asfalt ihalesi çerçevesinde, yılsonuna kadar 50 cadde ve sokağın yenilenmesi hedefleniyor. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, ilçenin her köşesinde yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, "Konforlu ve güvenli bir ulaşım ağı oluşturmak için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. İlçemizde yapılan yeni asfaltlarla birlikte sadece yollarımızı yenilemiyor, aynı zamanda hayat kalitesini de artırıyoruz" dedi.

Sadece ana yolların değil, mahalle ve sokak aralarındaki yolların da yenilenmesine önem verdiklerini söyleyen Dalgıç, şöyle konuştu;

"Daha modern ve yaşanabilir bir Mudanya için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın bizden en çok beklediği hizmetlerin başında yollar ve kaldırımlar geliyor. Yılsonuna kadar toplamda 50 cadde ve sokağı yenilemeyi hedefliyoruz. İlçe genelinde başlattığımız yol yapım ve asfalt serim çalışmalarımız artarak sürecek. Hedefimiz, Mudanya’yı her yönüyle daha konforlu, daha güvenli ve daha estetik bir ilçe haline getirmek. Bu çalışmalar, ilçemizin altyapı kalitesini yükseltecek ve uzun yıllar boyunca güvenli ve sorunsuz bir ulaşım sağlayacaktır."