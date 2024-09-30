

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen F.Y.'yi takibe aldı. Polis ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelinin Emirsultan Mahallesi'nde bulunan ikametinin yanı sıra, Kıranlar Mahallesi'nde bulunan evi ve bahçesinde arama yapıldı.

Aramada 19 kök esrar maddesi, 6 çıkı halinde esrar tohumu, teneke kutu içerisinde 63.60 gram esrar maddesi, poşet içerisinde 15.80 gram içime hazır esrar maddesi, kuruyemiş kutusunda 21.95 gram içime hazır esrar maddesi, teneke kutuda 4.02 gram içime hazır esrar maddesi, 1 çıkı halinde 7.47 gram esrar maddesi, esrar içiminde kullanılan cam düzenek, esrar öğütmede kullanılan düzenek, esrar sarmada kullanılan 4 adet çarşaf ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan gözaltına alınan F.Y., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.