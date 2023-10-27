Bursa'da kayıp olarak aranan ve 45 gün sonra cansız bedeni bulunan 22 yaşındaki Nevrigül Alan'ın cinayeti, kardeşi N.A'nın eski eşi ve kardeşi ile birlikte ifadelerine başvurulmak üzere gözaltına alınmasıyla yeni bir boyut kazandı. Olayın perde arkasındaki gelişmeler, televizyon programı sunucusu Müge Anlı'nın canlı yayınında gün yüzüne çıktı.

Nevrigül Alan, İznik'te yaşayan bir genç kadındı ve babasının yanına gitmek üzere evden ayrıldıktan sonra kaybolmuştu. Ailesi, Nevrigül'ün kaybolması üzerine hemen polise başvurdu ve yetkililer arama çalışmalarına başladı. Ancak talihsiz genç kadının izine rastlanmamıştı.

Bir gün, Gemlik Umurbey Mahallesi'nde bir zeytinlikte ceset bulunduğu ihbarı polise ulaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin kayıp Nevrigül Alan'a ait olduğunu belirledi. Ceset, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi, ölüm nedeni tespit edilmeye çalışılıyor.

Ancak bu trajedinin hemen ardından olay daha da karmaşık bir hal aldı. Nevrigül'ün 16 yaşındaki kardeşi N.A, eski eşi Remzi ve kardeşi Abdullah, Müge Anlı'nın televizyon programında olay hakkında bildiklerini anlatmaya başladılar. Programda, Ziya Kaya Mahallesi'nde parti düzenlendiği ve gayri meşru ilişkilerin ve uyuşturucu kullanımının iddia edildiği detaylar dillendirildi.

Bu ifadeler sonucunda savcılık, yeni bir soruşturma başlattı. N.A, Ziya Kaya Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı ve yakın bir zamanda savcılık tarafından ifadesine başvurulacak.