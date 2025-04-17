MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara yönelik sosyal hizmet yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Mülkiyeti Yatağan Belediyesi’ne ait olan Yeşilbağcılar Belediye Hizmet Binası, Yatağan Belediye Meclisi kararıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilerek kapsamlı bir Sosyal Hizmet Merkezi’ne dönüştürüldü.

AÇILIŞLAR 21 NİSAN’DA YAPILACAK

Yatağan ilçesi Yeşilbağcılar Mahallesi’nde hayata geçirdiği yeni sosyal hizmet merkeziyle, dezavantajlı gruplara yönelik önemli bir hizmeti daha vatandaşlarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi,tadilat, peyzaj ve tefrişat çalışmaları tamamlanan merkezin açılışını 21 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirecek.

YATAĞAN’A KADIN DAYANIŞMA MERKEZİDE KAZANDIRILIYOR

Yeşilbağcılar Belediye Hizmet Binası yanı sıra aynı gün Büyükşehir BelediyesiKonak Mahallesinde Yatağan Kadın Dayanışma Merkezi’nin de açılışını yapacak.Yatağan Kadın Yaşam Merkezinde; kadınlara yönelik meslek ve beceri atölyeleri, psikolojik ve hukuksal destek ve çocuk oyun alanı yer alacak.

ÇOK SAYIDA HİZMET AYNI ÇATI ALTINDA SUNULACAK

Yeşilbağcılar Sosyal Hizmet Merkezi, farklı yaş gruplarına ve ihtiyaçlara yönelik çok sayıda hizmeti aynıçatı altında sunacak. Merkezde “Engelli Ailelerine Kısa Mola Merkezi”, “Engelli Nakil Hizmeti”, “Kırsaldaki Çınarlar Hizmeti”, “Sosyal Hizmet Atölyesi”, “Ergoterapi Merkezi” ve “Oyuncak Kütüphanesi ve Eğitim Merkezi” gibi önemli alanlardahizmet verecek.

SOSYAL DAYANIŞMANIN YENİ ADRESİ OLACAK

Yeşilbağcılar Sosyal Hizmet Merkezi’nde özellikle engelli bireylerin ve ailelerinin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik projeler ön planda tutuldu. Kısa Mola Merkezi ile engelli bireyler güvenli ve eğlenceli vakit geçirirken, aileleri de kendilerine zaman ayırabilecek. Toplu taşımayı kullanamayacak durumdaki engelli bireyler için özel nakil hizmeti sunulacak. Yaşlı vatandaşlara ise evde yaşamlarını sürdürebilmeleri için destek verilecek.

Kadınlar, çocuklar, engelliler ve yaşlılara yönelik atölye çalışmalarıyla hem ekonomik hem de sosyal gelişim desteklenecek. Ayrıca çocukların psikososyal gelişimini desteklemek amacıyla hayata geçirilen Oyuncak Kütüphanesi ve Eğitim Merkezi, eğitim ve etkinlik alanlarıyla dikkat çekecek.