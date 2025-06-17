Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Bale Bölümü öğrencileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde Yıl Sonu Resitali düzenledi.MUĞLA (İGFA) - Kültür ve sanatın merkezi Muğla’da, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı düzenlediği çeşitli etkinliklerle sanatseverleri buluşturuyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Bale Bölümü öğrencileri Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Yıldız Kenter Sahnesi’nde dönem sonu için hazırlanan Yıl Sonu Resitalini sahneledi. Büyük beğeni toplayan Yıl Sonu Resitali, katılımcılara sanat dolu bir akşam yaşattı.

BALE BÖLÜMÜ 64 ÖĞRENCİ BULUNUYOR

Sosyal ve kültürel hizmetlerini aralıksız sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, konservatuvar bünyesinde kültür ve sanat alanında yetenekli bireyler yetiştirmeye devam ediyor. Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Dansları, Tiyatro, Bale ve Çocuk Korosu bölümlerinde eğitim verilen konservatuvarda, Bale Bölümü 64 öğrenciden oluşuyor.

BAŞKAN ARAS: “MUĞLA’MIZI KÜLTÜR VE SANATIN BAŞKENTİ YAPMA HEDEFİYLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğla’mız, doğal güzelliklerinin yanı sıra köklü tarihi ve kültürel mirasıyla da ön plana çıkan bir şehirdir. Bu zenginliği gelecek kuşaklara taşıyabilmek adına kültür ve sanata güçlü yatırımlar yapıyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak kültür ve sanata yapılan yatırımın, geleceğe yapılan en kıymetli yatırım olarak görüyoruz. Konservatuvarımızda yetişen öğrencilerimiz, sanatın Muğla’mızdaki güçlü varlığının bir göstergesidir. Muğla’mızı kültür ve sanatın başkenti yapma hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.