Dervişoğlu, kürsüden ip fırlatarak, "Bu büyük milletin anılarını yok ettiniz! Bu büyük milletin geleceğini katlettiniz! Al şimdi bu ipi baş köşede başının ucuna as!" sözlerini kullandı.

Bahçeli’nin, PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için "Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" şeklindeki çağrısına Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında sert bir dille tepki gösterdi.

"Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha cumhurbaşkanı aday yapmak uğruna ihanete el uzatmak düşüklüğüne asla katlanamayız" diyen Dervişoğlu, "İktidar tüm makam ve sorumlularıyla birlikte halkın can, mal ve namusunu koruma görevini çoktan bırakmıştır. İktidar denen yapı meşruiyetini kaybetti. Bu iktidar ve başındakiler gayrimeşrudur. Cumhurbaşkanı makamını işgal eden zat, siyasi ortak ve işbirlikçileriyle birlikte devletimizin kurucu değer ve ilkelerini yerine getirmemektedirler. Bu ülkenin geleceğini, bu devletin bekasını Devlet Bahçeli'ye karşı savunuyor olmak rüyamda bile göremeyeceğim bir şeydir! Hadi oradan! Burası Mustafa Kemal Atatürk'ün meclisi. Burası Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu yer. Bizim cesetlerimizi çiğnemeden bu cani, Meclis'e giremez" dedi.

İDAM İPİ FIRLATTI

Dervişoğlu, geçmişte Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ip attığını anımsatarak, "Bahçeli 'Ben asamadım, sen as' demişti. Madem ki milattır, o zaman onun da bir hatırası olsun. Bu büyük milletin anılarını yok ettiniz. Bu büyük milletin geleceğini katlettiniz. Al şimdi bu ipi baş köşede başının ucuna as" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de tepki gösteren Dervişoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın günlerdir, haftalardır havaya bakıp ıslık çalması ve bugün bölücübaşına imtiyaz yarışında ben de varım hezeyanı lanet okunacak bir iktidar hırsıdır. Devlet Bahçeli'ye verdiği cevaba bakın, el yükseltiyormuş! Türkiye kumar masası mıdır? Ahlak ve vicdanını yitirmiş bu iktidar, akıl ve izanını yitirmiş ortağı, vatan toprağını gezmek için icazet bekleyen sözde ana muhalefet artık bizler için yok hükmündedir" diye konuştu.