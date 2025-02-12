Bizim öğrencilik zamanında birçoğunuz hatırlarsınız. Okullarda Yerli Malı Haftası kapsamında kutlama yapardık. Bütün öğrenciler okula yaş ve kuru meyveler getirip, Yerli Malı Haftasını kutlardık.

Ailelerimiz bize özellikle pahalı ve o dönemlerde zor bulan meyveleri okula götürmememizi tembihler, her yerde bulunan ve her kesin alabileceği şeyleri götürmemizi söylerlerdi.

Bizler ise o mevsimde genelde portakal, mandalina ve kuru yemiş götürürdük. Yer içer o haftayı böyle kutlardık.

Bu gün ise şöyle bir pazara çıkın geçmişte çok pahalı olan ve herkesin alamayacağı Muz! Maalesef tabiri caiz ise ayağa düşmüş gibi. Diğer meyvelerden bile neredeyse aşağı fiyatlarda.

Geçenlerde Pazar yerinde muz satan manav bağırıyordu:

“Muz düştü! Muz Düştü!”

Ben geçmişte yaşadığım, zor bulunan ve pahalı olan bu meyvenin bu gün bu kadar hesaplı ve hemen her yerde rahatlıkla bulunur olması kadar güzel bir olay değil mi?

Oysa ülkemizde sadece muz meyvesi yetiştiriciliği yaygınlaşmış değil. Artık tropikal ülkelerin yetiştirdiği birçok meyve de ülkemizde yetişmekte.

Bu tropikal meyveler, ülkemiz hava ve toprak şartlarına uygun olan meyveler:

Kuzey Amerika'ya özgü meyveler olan Kivi, Pepino, Aronya ve şu sıralar Akdeniz bölgesinde yetiştirilen ve yine Amerika Kıtasında yetiştirilmekte olan Ananas’ı Mango, Avokado, Guava, Pomelo, Papaya ve Güney Amerika da yetiştirilmekte olan Ejder meyvesi olarak adlandırdığımız (Pitaya) meyvelerini de unutmamak gerekir. Bu tür meyvelerin bu gün ülkemizin belli bölgelerinde yetiştirilmiş olması gerçekten bir gurur tablosu.

Ülkemiz tarım alanında önemli yol kat etmesi ve para edici diğer meyve ve sebzelerinde türlerinin artırılarak ülke ekonomisine katkı sağlaması açısından ne kadar önemli bir konu olduğunu söylememe gerek yok sanırım.

Geçmişte dışarıdan ithal ettiğimiz ÇİKİTA muz yerine kendi öz yurdumuzun malı olan Antalya Anamur muzunu herkesin rahatlıkla alabilmesi kadar gurur verici bir tablo olduğunun altını çizmek istiyorum.

Yukarıda espri mahiyetinde attığım başlık, zamanla diğer tropikal meyvelerinde yaygınlaşması ile herkesin ve kesimin rahatlıkla alabileceği meyveler olması ümidi ile!..