Son 5 gündür karmaşık günler yaşayan İnegölspor’un İskenderun deplasmanında aldığı dramatik yenilgi,

akabinde 3 puan silme uyarısı ile geçen 24 saatin ardında aynı puanda sıralamayı paylaştığı Kepez deplasmanında son dakikada bulduğu golle hem büyük moral buldu hem de bu galibiyetle rakibini geçmeyi başardı.

Stoper de Batuhan’ın ayrılması ile uzun bir sakatlık sürecinden sonra ilk kez forma giyen Mete Sevinç, Uğur Utlu’nun yerine oyuna başlayan Recep Efe ile 2 rotasyon yapan teknik heyetin bu hamlesini tuttuğunu gördük. İlk 20 dakika sahanın hakimi olan İnegölspor, sonrasında rakibine maça ortak etti. Peş peşe 2 takımın ciddi top kayıpları ile geçen ilk yarının ardından devre arası uyarılar işe yaramış olacak ki, yine oyuna biz iyi başladık. Rakibinin oyun planını önce bozan, akabinde kanatlardan içeri sızma yapmaya çalışan futbolcularımızın çoğu girişimi olumlu sonuçlanmasa da oyunun rakip yarı alanda kalmasını sağladık. Hatta önde oynarken kaptırdığımız toplarla zaman zaman pozisyonda verdik. Fakat maçın başından beri galibiyet ışığı sanki hiç sönmedi. Rakibin son 25 dakika 10 kişi kalmasının çok iyi değerlendirdik. Sanki ev sahibi bizdik, öyle mücadele ettik. Kepez takımının oyuncu değişikleri de adeta ekmeğimize yağ sürdü. Galibiyetin en güzel yanlarından biride genç Arda’nın golde asist yapması idi.

Sonuç olarak bizim işin galibiyetten fazla olan bir 3 puan aldık. Sıkıntılı süreçten geçiyoruz. Mali anlamda hiç umudun olmadığını görür gibiyiz. Fakat bizim için ilk öncelik ligde rahat koruma ulaşmak. Ondan sonramı inan kitap sayfalarını almayacak hikayeler var. Sadece şu an sabırla selamete erme mücadelesinde alnımızın akıyla çıkma derdindeyiz…