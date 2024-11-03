Cinayetle ilgili bilirkişi raporunda, Narin'in 21 Ağustos'ta 15:13 ile 15:20 arasında öldürüldüğü belirtilirken, jandarmaya saatler sonra Narin'in kaybolduğu bilgisi verildi. Bu süre zarfında yaşananlarla ilgili gazetecilerden gelen bir iddia, olaya yeni bir boyut kazandırdı.

"SADECE SALİM GÜRAN'IN YAPABİLECEĞİ BİR ŞEY DEĞİL"

Gazeteci Emrullah Erdinç, Sözcü TV'de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu zaman diliminde oturup birileriyle birlikte bir plan yapıyorlar. Bu vakit içinde, işte, 'Sen şunu söyleyeceksin, sen şunu söyleyeceksin...' Bu sadece Salim Güran'ın yapabileceği bir şey değil. Aşiretin üst yönetimi tarafından bunlar kararlaştırılmadan kendi başlarına hiçbiri adım atamaz."

"HİÇBİRİNİN AMACI NARİN'İN KATİLİNİN ORTAYA ÇIKMASI DEĞİL"

Erdinç, ailenin duruşmaya hazırlıklı geleceğini belirterek, "Ailenin şu an tek derdi, birlik beraberlik içerisinde, 'Güran ailesinin üç ferdini cezaevinden nasıl kurtarabiliriz' derdi. Hiçbirinin amacı 'Narin'in katili ortaya çıksın, adalet yerini bulsun' değil" şeklinde konuştu.

"DIŞARIDA AİLEYİ BİR ARADA TUTAN BİR BEYİN VAR"

Erdinç sözlerine şöyle devam etti:

"Narin öldürüldükten sonraki 3-4 saatlik dilimde bütün planlamayı yaptılar. Ama bu planlamayı mutlaka dışarıdan alınan bir yardımla yapabilirsin. Yoksa bu kadar komplike bir şekilde bunu kurgulayamazlar, bir yerde fire vermeleri gerekirdi. Dışarıda bir beyin var, o beyin bütün aileyi bir arada tutuyor."

"SORGULANMASI GEREKEN AMA HALA SORGULANMAMIŞ İSİMLER VAR"

Gazeteci Altan Sancar da Erdinç'e katıldığını belirterek şunları ifade etti:

"Bence Salim Güran'dan daha büyük ya da daha etkili, daha güçlü bir beyin bir beyin olduğu çok açık ortada. Bence Narin Güran dosyasında hala sorgulanması gereken ama sorgulanmamış isimler var geniş aile içerisinde.

"O BEYNİN KİM OLDUĞUNU ÖĞRENMEK DAHA KOLAY OLUR"

Birileri onları sorguladığında ben bu dosyada esas katilin kim olduğunu, köylülerin üzerindeki konuşmama baskısını kuranın kim olduğunu, o beynin kim olduğunu öğrenmenin daha kolay olacağını düşünüyorum."

AKILLARA MİLLETVEKİLİNİN O SÖZLERİ GELDİ

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Narin'in öldürülmesiyle ilgili yaptığı bir açıklamada, "Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var" şeklinde ifadeleriyle dikkat çekmişti.

NARİN'İN DURUŞMASI GÜNLER SONRA

Narin Güran cinayetiyle ilgili ilk duruşma 7 Kasım’da 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

4 İSİM İÇİN MÜEBBET HAPİS İSTENİYOR

12 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında hazırlanan 14 sayfalık iddianamede, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve itirafçı komşu Nevzat Bahtiyar hakkında 'iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.

GÜLE OYNAYA EĞLENİYORLARDI

Öte yandan Narin’in tutuklanan ağabeyi Enes Güran'ın cezaevinde ailesiyle görüntülü konuşmalar yaptığı ortaya çıkmış, konuşmalarda baba Güran'ın oğluyla şakalaşıp “Bir olta alın, balık tutun kendinize” diyerek güldüğü görülmüştü.

PARA TEKLİFİ İDDİASI

Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi V. Bahtiyar ise, "Salim Güran'ın amcası Ali Rıza Güran, ağabeyimin suçu üstlenmesini istedi" iddiasıyla dikkat çekmiş, "Komşu köyde bir kişiyle konuşmuş. 'Onlara söyle Nevzat Bahtiyar'a söylesin bu suçu kendisi üstlensin, ben öldürmüşüm desin köyde toprak ve para vereceğiz desin' demiş" ifadelerini kullanmıştı.