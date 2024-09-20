Narin Güran cinayeti son dakika haberleriyle gündeme geliyor. Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın ölüm nedeni belli oldu. Narin’in cinayet soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen kuzenleri İsa ve Şeyma Kaya serbest bırakıldı yengesiHediye Güran ile ilgili süreç hala sürüyor. İşte Narin olayıyla ilgili son durum...

NARİN’İN ÖLÜM NEDENİ NEDİR?

Adli Tıp Kurumu’nun incelemesi sonucunda, 8 yaşındaki Narin Güran’ın boğazının sıkılarak öldürüldüğü tespit edildi.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi’nde, 21 Ağustos’ta kaybolan Narin’in cansız bedeni, 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde bulundu. Narin’in öldürülmesine yönelik yapılan çalışmaların sonuçları açıklandı.

BOĞULARAK KATLEDİLMİŞ

Adli Tıp Kurumu'nun incelemesi sonucunda, 8 yaşındaki Narin Güran’ın boğazının sıkılarak öldüğü kesinleşti.

YENGE HEDİYE GÜRAN TUTUKLANDI

Narin Güran cinayeti soruşturmasında yenge H.G., "kasten öldürmeye yardım etme" suçlamasıyla tutuklandı.

NARİN GÜRAN OLAYI NEDİR?

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan Narin Güran’ın cesedi, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içinde ve taşlarla kapatılmış halde bulundu. Bu cinayetle ilgili olarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.

NASIL OLDUĞU BELLİ OLDU

Boğulma sırasında Narin’ın ağzından çıkan sıvı, amca Salim Güran’ın eline ve oradan da araç direksiyonuna ve koltuğuna bulaştı. İmam R.K., Narin Güran’ın öldürülmesine dair yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı, ancak ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diyanet Başkanlığı müfettişlerinin, imamın Tavşantepe’deki yaz Kuran kursunun süresi dolmasına rağmen neden açık tutulduğunu araştıracağı da bildirildi. İmam R.K.’nın gözaltına alınma nedenleri gün yüzüne çıktı. Narin Güran’ın kaybolmasının ardından amca Salim’in topladığı tüm aile üyeleri bir araya geldi. İddiaya göre, amca Salim bu toplantıya köyün camii imamı R.K.’yı da davet etti. Aile meclisi toplantısında katılımcılara Narin ile ilgili hiçbir şey söylenmeyecek ve açıklama yapılmayacak denilerek Kuran-ı Kerim’e el bastırılarak yemin ettirildiği iddia edildi. Bu bilgiyi alan jandarma ekipleri de köyün imamı R.K.’yı gözaltına alarak bu konuyu sordular.