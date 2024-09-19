Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi, 19 gün sonra Eğartutmaz Deresi'nde bulundu. Cinayet soruşturmasında yeni bir iddia ortaya atıldı. Güvenlik görevlisi, Narin’in ailesinin, çocuğun ölümünü en başından beri bildiğini ve bunu gizlemeye çalıştığını öne sürdü. Görevli, "Biz Narin'i ararken aile zaten onun öldüğünü biliyordu. Çünkü evlerinin önünde toplanan kadınlar Yasin okuyordu" şeklinde konuştu.

Narin Güran'ın ölümü, Türkiye'de büyük üzüntü yarattı. Küçük kızın cesedi, köyün 3 kilometre uzağındaki Eğartutmaz Deresi'nde bulundu. Cinayetle ilgili soruşturma kapsamında 12 kişi tutuklandı, ancak ifadelerdeki çelişkiler soruşturmanın karmaşık olduğunu gösteriyor. Otopsi raporu, Narin'in boğularak öldüğünü ortaya koydu.

Gazeteci Felat Bozaslan’ın DW Türkçe’de aktardığına göre, şu an Tavşantepe Köyü’nde hareketlilik, Narin’in mezarının çevresinde yoğunlaşmış durumda. Mezarın çevresi, oyuncaklar ve okul eşyalarıyla dolu.

Cinayet soruşturmasında kritik bir nokta da Narin’in ailesine ait evin ahırı olarak belirleniyor. Jandarma ekipleri bu alanı büyük bir titizlikle koruyor.

Üst düzey bir güvenlik görevlisi, jandarma ekiplerinin Narin'in kaybolduğu andan itibaren ailenin şüpheli olduğuna dair bir izlenim taşıdığını belirtti. Ayrıca, tanık koruma programının teklif edildiği ancak köyde kimsenin bunu kabul etmediği ifade edildi. Görevli, Narin’in öldürüldüğünün köydeki herkes tarafından bilindiğini vurguladı.