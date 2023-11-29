NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarla ilgili açıklamalarda bulunarak İsrail ve Filistin arasındaki ana endişelerini paylaştı.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında Brüksel'de gazetecilere cevap veren Stoltenberg, müttefiklerin çatışmalara verilen aranın uzatılması, rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'deki insani yardıma destek verilmesini memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Aynı zamanda NATO'nun İsrail-Filistin çatışmasında doğrudan bir rol üstlenmediğini, ancak bazı müttefiklerin farklı şekillerde aktif rol oynadığını belirtti.

“Tüm Çatışmalarda Uluslararası ve İnsancıl Hukuka Saygı Gösterilmelidir”

Stoltenberg, NATO'nun mesajlarından birinin çatışmanın bölgesel bir krize dönüşmemesi olduğunu vurgulayarak İran'a yönelik mesajlarının da istikrarsızlığı tırmandırmamaları ve vekillerini Hamas ve Hizbullah’ı kontrol etmeleri yönünde olduğunu ifade etti. Müttefiklerin farklı şekillerde aktif olmasına rağmen NATO'nun doğrudan müdahil olmadığını belirtti ve bölgedeki istikrarsızlığın Orta Doğu'daki uzun süreli çatışmalarla ilişkili olduğunu belirtti.

Stoltenberg, Batılı ülkelerin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarındaki insan hakları ihlallerine dair farklı görüşlere değinerek uluslararası hukuk ve insancıl hukukun tüm çatışmalarda saygı görmesi gerektiğini vurguladı. Ancak Gazze'deki durum ile Ukrayna'daki durumun pek çok açıdan farklı olduğunu kabul etti.