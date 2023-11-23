2020 yılında AK Parti Genel Merkezi tarafından Bursa İl Başkanlığı için davet edilen Nazım Maral, 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimler öncesi AK Parti Osmangazi Belediye başkan aday adaylığı için başvuruda bulundu.

Marna Grup Yönetim Kurulu Başkanı olarak enerji, teknoloji, tarım ve medya sektörlerinde faaliyet gösteren Nazım Maral, iletişim sanatları alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. Siyasi kariyerine Refah Partisi Gençlik Kolları'nda başlayan Maral, AK Parti'nin kuruluşundan itibaren partisinin saflarında yer almıştır. 2020 yılında Bursa İl Başkanlığı için Genel Merkez tarafından davet edilen Maral, aynı zamanda bir dönem AK Parti Bursa İl Başkanlığı Yönetim Kurulu'nda görev almıştır.

Nazım Maral, evli ve üç çocuk babasıdır.