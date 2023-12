Need for Speed Hot Pursuit Remastered sistem gereksinimleridir (minimum)

Bellek: 8 GB

8 GB Grafik Kartı: NVIDIA GeForce GTS 450

NVIDIA GeForce GTS 450 İşlemci: Intel Core i3-2120

Intel Core i3-2120 Need for Speed Hot Pursuit Remastered Dosya Boyutu: 45 GB

45 GB İşletim Sistemi: Windows 10

Need for Speed Hot Pursuit Remastered sistem gereksinimleridir (önerilen)

Bellek: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: AMD Radeon R9 270X

AMD Radeon R9 270X Need for Speed Hot Pursuit Remastered CPU: Intel Core i5-3570K

Intel Core i5-3570K Dosya Boyutu: 45 GB

45 GB İşletim Sistemi: Windows 10

Need for Speed ​​Hot Pursuit Remastered’i çalıştırabilir miyim?

Need for Speed ​​Hot Pursuit Remastered sistem gereksinimleri, Intel Core i3-2120’ye eşdeğer bir minimum CPU gerektirir. Bununla birlikte, geliştiriciler oyunu oynamak için Intel Core i5-3570K’ya eşit veya daha büyük bir CPU önermektedir. Oyunun dosya boyutu açısından en az 45 GB kullanılabilirliğe ihtiyacınız olacak. Buna karşılık, oyun geliştiricileri, sistem sürücünüzde Need for Speed ​​Hot Pursuit Remastered çevresinde bir yer önermektedir. Oynayabileceğiniz en ucuz grafik kartı bir NVIDIA GeForce GTS 450’dir. Ancak, geliştiricilere göre önerilen grafik kartı bir AMD Radeon R9 270X’tir. Need for Speed ​​Hot Pursuit Remastered için minimum bellek gereksinimi bilgisayarınızda kurulu 8 GB’dir. Mümkünse, Need for Speed ​​Hot Pursuit Remastered’ı tam potansiyeline getirmek için 8 GB’a sahip olduğunuzdan emin olun.

Orijinal 2010 sürümü zaten çarpıcı görünen bir oyundu. Burnout Paradise remaster gibi, grafiksel farklılıklar ince olacak gibi görünüyor. Yeniden düzenleme ile, tüm orijinal DLC ve Çapraz Platform çok oyunculu oyunlara sahip olursunuz.

Need for Speed ​​Hot Pursuit Remastered, Windows 10 ve üzeri bilgisayar sistemlerinde çalışacaktır.