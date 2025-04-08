Türkiye'nin Suriye'deki varlığından endişe duyan Netanyahu, "Askeri üs kurma isteği İsrail için bir tehlike oluşturuyor. Biz buna karşı çıkıyoruz ve buna göre hareket ediyoruz" diye konuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye'nin Suriye'deki askeri gücüne karşı koymak adına gittiği ABD'de, Başkan Donald Trump'tan beklediği desteği bulamadı.

Trump, Beyaz Saray’da Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle söz etti.

Erdoğan'ı sevdiğini dile getiren Trump, "2000 yıldır kimsenin başaramadığını başardı, Suriye’yi aldı" diyerek İsrail Başbakanı'na rest çekti. Bunun üzerine hızını alamayan Netanyahu bir açıklama daha yaptı.

Netanyahu, yayınladığı video mesajda İran ile nükleer anlaşma sağlanamaması durumunda askeri seçeneğe yöneleceklerini bildirdi.

Bölgede Türkiye'nin etkin rolünden endişe duyan İsrail Başbakanı, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Suriye'de askeri üs kurma isteği İsrail için bir tehlike oluşturuyor. Biz buna karşı çıkıyoruz ve buna göre hareket ediyoruz."

Geçtiğimiz günlerde Türkiye, Suriye’nin kalbindeki stratejik Tiyas (T4) hava üssünü kontrol altına almak için resmi adımı attı.

Middle East Eye'a konuşan güvenlik kaynaklarına göre Ankara, bölgeye Hisar-O, Hisar-RF ve uzun menzilli Siper sistemlerinden oluşan katmanlı bir hava savunma ağı yerleştirmeyi planlıyor.

Ayrıca, Rusya'nın onay vermesi halinde S-400 hava savunma sistemlerinin de geçici olarak konuşlandırılması değerlendiriliyor.