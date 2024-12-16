Gazeteci Nevşin Mengü, Suriye'den döndükten sonra Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan YPG/PYD'nin eski eşbaşkanı Salih Müslim ile bir röportaj yaptı. Bu durumun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mengü hakkında soruşturma başlatmak üzere harekete geçti.

YURT DIŞI YASAĞI VERİLDİ

Mengü, röportajın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "TCK uyarınca bu röportajın ‘suç ve suçluyu övmek’ kapsamına girebileceği konusunda hukukçu arkadaşlardan uyarı aldım. Bu nedenle söz konusu röportajı kaldırdım" dedi.

Başsavcılığın başlattığı soruşturma çerçevesinde, Mengü hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ayrıca, nöbetçi sulh ceza hakimliği, Mengü'ye yurt dışına çıkış yasağı getirilmesine karar verdi.