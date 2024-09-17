Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen Birimler Arası Voleybol Turnuvası, çekişmeli ve heyecan dolu ilk karşılaşmalarla start aldı. Belediyenin farklı birimlerinden oluşan 8 takım, iki grupta mücadele ederek birbirlerine üstünlük sağlamaya çalıştı. Turnuvanın amacı, belediye çalışanları arasındaki motivasyonu artırmak ve ekip ruhunu güçlendirmek.

Açılış maçları, Üçevler Spor Salonu’nda gerçekleşirken, tribünlerdeki belediye çalışanları da büyük bir heyecanla takımlarını destekledi. A Grubu’nda Belediye Meclisi Üyeleri ile Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü karşı karşıya geldi. Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü, rakibini 2-0 yenerek turnuvaya hızlı bir giriş yaptı. Aynı gruptaki diğer maçta ise Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nü yine 2-0’lık bir skorla mağlup etti.

B Grubu’nda Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü’ne set vermeden 2-0 galip gelirken, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nü zorlu bir mücadelenin ardından 2-1 mağlup etti.

Grup karşılaşmaları 30 Eylül’e kadar devam edecek olan turnuva, yarı final ve final maçlarıyla sonuçlanacak.