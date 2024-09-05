Nilüfer Belediyesi’nin geleneksel sünnet şöleninin 20’ncisi renkli görüntülerle gerçekleşti. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in de katıldığı şölende, 230 çocuk aileleri ile birlikte güzel bir gece geçirdi.

Sosyal belediyecilik uygulamaları ile örnek bir belediye olan Nilüfer Belediyesi, her yıl düzenlediği sünnet şölenini, bu yıl da yine ihtiyaç sahibi ailelerle yardımseverleri buluşturarak gerçekleştirdi. Bu yıl 20’nci kez düzenlenen Sünnet Şöleni’nde daha önceden sünnet olan 230 çocuk güzel bir gece yaşadı.

Nilüfer Davet’te düzenlenen geceye katılım yoğundu. Sünnet olan çocuklar ve ailelerinin yanı sıra, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediye eski Başkanı Faruk Baykal, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Okan Şahin, Serpil Altun, Zerrin Güleş, Emre Karagöz, Şirin Biçer, İYİ Parti Nilüfer İlçe Başkanı Osman Uçar, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri, şölene destek veren kurumların temsilcileri ve muhtarlar da gecede yer aldı.

Nilüfer Belediyesi din görevlisi Mehmet Çelebi’nin mevlit okuması ile başlayan gecede bir konuşma yapan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, ailelerin bu mutluluğunu paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çocukların en değerli varlıklarımız olduğunu vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, “Mahalle muhtarlıklarımız tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi çocuklarımızın, hastanelerin hijyenik ortamında ücretsiz olarak sünnet işlemlerini tamamladık. Bu gece de eğlenme zamanı” diye konuştu.

Başkan Şadi Özdemir, çocuklarımızı Atatürk ilke ve devrimlerinin izinde, kültürle, sanatla ve bilimle yetiştirmek gibi bir sorumlulukları olduğunu da belirtti.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, çocukların sünnet edilmelerinde ve gecenin düzenlenmesinde katkıda bulunan Acıbadem Bursa Hastanesi, Medicana Bursa Hastanesi, Özel Medicabil Hastanesi, VM Medical Park Bursa Hastanesi, Nev Sağlık Grubu ve Doruk Sağlık Grubu ve Nilüfer Davet’e teşekkür ederek, kurum temsilcilerine plaket verdi. Çocuklarla birlikte pasta kesen Başkan Şadi Özdemir, bol bol fotoğraf çektirerek günün anısını da yaşattı.

Gecede çocuklar ve aileleri Bayk Orkestra’nın şarkılarıyla keyifli anlar yaşadı.