Hentbol Erkekler Süper Lig Vedat Pars Sezonu’nu ikinci sırada tamamlayan Nilüfer Belediyespor, Playoff Şampiyonluk Etabı’nın ilk maçında DEPSAŞ Enerji ile karşılaştı. Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisi’nde oynanan ve büyük bir çekişmeye sahne olan mücadelede, her iki ekip de karşılıklı ataklarla skor üretirken, sahadan 30-28 galip ayrılan taraf Bursa temsilcisi oldu.

İki maç üzerinden oynanacak eşleşmenin ilk ayağını kazanan Nilüfer Belediyespor, bu sonuçla final yolunda önemli bir avantaj yakaladı.

Nilüfer Belediyespor, finale yükselmek için serinin ikinci karşılaşmasında DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü ile yeniden kozlarını paylaşacak. Bu kritik mücadele, 16 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 15.00’te Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisi’nde oynanacak.