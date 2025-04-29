SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Dirençli, sosyal ve yeşil bir şehir’ vizyonuyla Adapazarı Tığcılar Mahallesi’nde başlattığı kentsel dönüşüm çalışmaları için tespit işlemleri tamamlandı.

Üç ayrı etaptan oluşacak dönüşüm çalışmaları kapsamında 1. Etap sınırları içerisinde arsa, daire, dükkân veya ofis nitelikli taşınmazı bulunan hak sahipleri, taşınmazlarına ilişkin tespit detaylarını içeren askı listelerine Büyükşehir Belediyesi tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısı Ticaret Merkezi’nin zemin katında açılan ‘Kentsel Dönüşüm İrtibat Ofisi’ aracılığıyla ulaşabilecek.

16 MAYIS’A KADAR ASKIDA

29 Nisan Salı günü itibariyle askıya çıkan listeler 16 Mayıs Cuma gününe kadar vatandaşların bilgilerine sunulacak. İrtibat ofisinde ayrıca Tığcılar Mahallesi başta olmak üzere tüm vatandaşlar başlatılacak kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili bilgileri temin edebilecek.

Vatandaşlar askı sürecinde, dönüşümle ilgili tespit detaylarını görebilecek. Mevcut bina ve dairelerin tespit detaylarının sunulacağı askı süreci, şeffaf bir dönüşüm için en önemli adımlardan birisi olacak.

Vatandaşlar yapacakları inceleme sonucunda taşınmazlarına ilişkinitirazlarını Büyükşehir’e dilekçe ile iletebilecek.Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamayla hak sahiplerini bilgilerini incelemek ve detaylı bilgi almak üzere Kentsel Dönüşüm İrtibat Ofisi’ne davet etti.