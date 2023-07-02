Nur Atan Kaan Demirağ kimdir?



Nur Atan Kaan Demirağ, babasının işi nedeniyle Arabistan'a taşınmak zorunda kaldı. Eğitim ve öğrenim hayatını Arabistan'ın en büyük ikinci şehri olan Cidde'de sürdürdü. Cidde şehrinde bulunan bir Amerikan okulunda eğitimini tamamladıktan sonra, 1997 yılında Başkent Ankara'ya geri döndü. Ankara Büyük Koleji'nde lise eğitimini tamamladıktan sonra üniversite hayatına Bilkent Üniversitesi'nde devam etti. Bilkent Üniversitesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldu.

Nur Atan Kimdir? Kaan Demirağ Ne Zaman Evlendi?

2010 yılında, Nur Atan Kaan Demirağ ile romantik bir evlilik teklifiyle magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bu teklifle birlikte, 2012 yılında Kaan Demirağ ile evlilik yolunda ilk adımlarını attılar ve nikahları resmi olarak kıyıldı.

Nur Atan Kaan Demirağ İle Neden Boşandı

Nur Atan'ın görkemli evliliği maalesef kısa sürecek bir süre son buldu. Eski eşi Kaan Demirağ'dan sonra, Nur Atan Şubat 2021'de Hülya Koçyiğit'in torunu, Gülşah Alkoçlar'ın kızı Aslışah Alkoçlar ile evlenerek ikinci kez nikah masasına oturdu. Ne yazık ki, Nur Atan ve Kaan Demirağ'ın boşanmalarının nedenlerine dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.