7 Temmuz’dan bu yana kayıp olan Fatih’in bulunamaması, babası Mahmut Aydın’ı öfkelendirdi. Baba Aydın, canlı yayında Esra Erol’a, “Bulamıyorsan Müge Anlı’ya gidelim” diyerek tepki gösterdi.

Fatih Aydın’ın kaybolmasının ardından annesi Rabia Aydın, Ekim ayında Esra Erol’un programına başvurdu. O günden beri ekip, Fatih’in izini sürmeye çalışıyor ancak ne bir ipucu ne de somut bir gelişme elde edilebildi. Esra Erol, geçtiğimiz yayınlarda, anne ve babanın verdiği çelişkili ifadelerin arama çalışmalarını zorlaştırdığını dile getirmişti.

Son yayında Mahmut Aydın, Erol’un sorularından rahatsızlık duyduğunu ifade ederek, “Seni biraz kızdıracağım. Günlerdir buraya gelip gidiyoruz, ama bizi oyalıyorsun. Bulamıyorsan Müge Anlı’ya çıkalım ya da başka programlara gidelim” dedi.

Bu sözlere yanıt veren Esra Erol, sosyal medyada geniş yankı uyandıran açıklamasında, “Emniyet ve savcılık bir sonuç elde edemiyorsa, hangi program olursa olsun birleşsek bile Fatih’i bulamayız” ifadelerini kullandı.