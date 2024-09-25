Okullarda sportif faaliyetlere yeni bir soluk geliyor. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde hayata geçirilen projelerle, öğrencilerin zihinsel, duygusal, sosyal ve bedensel gelişimlerini destekleyen çalışmalar hız kazanıyor. Bu model doğrultusunda, sportif faaliyetlerin sayısı ve çeşitliliği artırılarak öğrenciler arasında spor kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Okullar arası sportif müsabakaların yanı sıra, fiziksel aktivitelerin ve geleneksel çocuk oyunlarının yaygınlaştırılması gibi çalışmalara ağırlık verilecek. Bu organizasyonlarla öğrencilere hem sportif becerilerinin geliştirilmesi, hem de takım çalışması, liderlik gibi sosyal beceriler kazandırılması sağlanacak. Öğrencilerin okul dışı öğrenme ortamlarında da aktif rol almaları, yeni müfredat ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hedefleri doğrultusunda desteklenecek. Sosyal öğrenme deneyimlerinin zenginleştirilmesi hedefiyle düzenlenecek etkinliklerle öğrenciler, sadece fiziksel aktivitelerle değil, aynı zamanda iletişim, problem çözme ve sorumluluk bilinci gibi becerilerini de geliştirme fırsatı bulacaklar.

İlçelerde gerçekleştirilecek projelerle, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunulurken, yeni müfredatın belirlediği öğrenme hedefleri doğrultusunda sosyal ve fiziksel becerilerin gelişimine de destek sağlanacak.