Öğretmen atamalarında yeni dönem 1 Eylül'den itibaren başlıyor. Atamalarda akademide 14 ay eğitim zorunlu oldu.

Mülakat sistemi sona eriyor

Bugüne kadar devam eden yüzde 50 KPSS ve yüzde 50 mülakat sistemi sona eriyor. Yerine Akademi Giriş Sınavı (AGS) getiriliyor. Öğretmenler sınav sonuçlarına göre akademiye kabul edilecek. 14 aylık bir eğitim aldıktan sonra, başarılı görülürse atanacak.

Bakan Tekin: Akademi Giriş Sınavı KPSS'den farklı olacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Milli Eğitim Akademisi ve öğretmen atamaları ile ilgili değişiklikleri katıldığı canlı yayında anlattı.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, konuyla ilişkin şu bilgileri paylaştı:

KPSS genel memur, Türkiye'deki kamu görevlisi istihdamıyla ilgili. Biz KPSS'den farklı olarak, kısmen KPSS'ye benzemekle birlikte, farklı bir biçimde atamaya esas teşkil eden alanlarımız itibariyle bazı alan soruları soracağız.

Teorik ve pratik eğitim verilecek

Sınavın neticesine göre Milli Eğitim Akademisi'nde ihtiyaç duyduğumuz branşlarda öğretmen adayı arkadaşlarımızı eğitime almış olacağız. Teorik eğitim dışında, pratikte öğretmen aday arkadaşımız birden fazla okula moda tabirle staj için okullara gidecek. Yaklaşık olarak 14 aylık bir süreçten bahsediyoruz. 14 ayın sonunda teorik sınavlardan elde ettiği başarı, uygulamaya gittiği okullarda kendileri verilen notlarla beraber öğretmene dair arkadaşlarımızın, başarılı arkadaşlarımızın bir puan listesi ortaya çıkacak. Bizim ihtiyaç duyduğumuz, atama yapacağımız okulların listesini kendileri paylaşacağız. Puan üstünlüğüne göre tercihte bulunacak ve okullara yerleşecekler. Süreçte başarısız olan arkadaşlarımızın da atamasını yapmamış olacağız. O da artık bir dahaki yıl tekrar isterse sınava girip yeniden akademi öğrencisi olabilir.

Mesela İtalya'da 500 saatin üzerinde uygulama var. Kanada'da, Amerika'da, bir sürü ülkede bununla ilgili, lisans diplomasından sonra iki farklı metodolojiyle öğretmen yetiştirme süreci yürüyor. Biz bunun örneklerini kamuoyuyla da zaten paylaşmıştık. Şimdi akademideki arkadaşlarımız, akademi kurumsallaştıktan sonra, bunları farklı ülkelerdeki öğretmen yetiştirme modellerini bir yayına dönüştürecekler.

Müfredat hakkında bilgi sahibi olmaları gerekiyor

Bir de daha önemlisi, bizim asıl önemsediğimiz kısım, sınava giren arkadaşlarımızın bakanlığımız bünyesindeki okullarda uygulanmakta olan öğretim programlarıyla ilgili bilgi sahibi olmasını istiyoruz. Ne demek istiyorum? Yani bizim müfredatımızla ilgili bilgi sahibi olmasını istiyoruz. Müfredatımızın okumalarını istiyoruz. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı web sayfasında resmi olarak yayınlanan müfredatlar da ÖSYM tarafından (13 Temmuz'da) yapılacak Akademi Giriş Sınavı'nda soru başlıklarından bir tanesi olacak.