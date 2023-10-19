Trabzon Çömlekçi Mahallesi'nde 10 Ekim tarihinde yaşanan olayda, Gürcistan uyruklu Banesha Mamisheva'nın kaybolması sonrasında korkunç bir cinayet ortaya çıktı. Polis ekipleri, Mamisheva'nın cesedini metruk bir binada buldu. Yapılan otopsi sonucunda, kadının başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bu korkunç cinayeti aydınlatmak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, Mamisheva'nın son görüştüğü kişinin cezaevinden izinli çıkan Murat Baytar olduğu belirlendi. Baytar, cinayet şüphesiyle yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli Murat Baytar'ın sorgusunda, "Banesha Mamisheva ile yaklaşık 8 yıldır tanışıyoruz. Birkaç kez para karşılığında birlikte olduk. O gün parkta alkol aldıktan sonra onunla buluştum. Daha önce gittiğimiz metruk eve gittik. Mamisheva'dan 250 TL istedi, ancak ben sadece 150 TL verebildim ve kabul etmedi. Bu nedenle tartıştık, yumrukla vurup başına taşla saldırdım. Paraları aldım ve olay yerinden ayrıldım. Olayın ardından üç kez olay yerine giderek ölüp ölmediğini kontrol ettim" şeklinde itirafta bulundu.

Murat Baytar, yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.