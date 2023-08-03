Galatasaray’ın, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda 8 Ağustos Salı günü Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile oyanayacağı karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonu’ndan Andreas Ekberg yönetecek.

Galatasaray’ın, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda 8 Ağustos Salı günü deplasmanda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile oynayacağı karşılaşmada İsveç Futbol Federasyonu’ndan Andreas Ekberg düdük çalacak. Slovenya’nın Ljubljana şehrindeki Stozice Stadyumu’nda oynanacak mücadelede Ekberg yardımcılıklarını Mehmet Culum ve Niklas Nyberg yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Granit Maqedonci olacak.