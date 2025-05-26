Ekonomist ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı, yatırımcının merakla sorduğu “Yeni rekorlar gelecek mi?” sorusuna kapsamlı değerlendirmelerle yanıt verdi. Şirin Sarı, ABD’li yatırım devi Citi Bank’ın, ons altının üç ay içerisinde 3.500 dolar seviyesini yeniden aşacağını öngördüğünü hatırlatarak, piyasada altına olan ilginin artarak devam ettiğini ifade etti.

Sarı’ya göre dünya ekonomisinde yaşanan gelişmeler, ticaret savaşlarının ekonomiye yansıması ve ABD’deki olası faiz indirimi süreci altın fiyatlarını yukarı yönlü etkilemeye devam edecek. Özellikle ABD'nin daralan büyüme rakamları ve yaklaşan FOMC toplantı tutanakları piyasalar için yön belirleyici olacak. Yatırımcılar bu süreçte altını güvenli liman olarak görmeyi sürdürüyor. Kısa vadede ons altının 3.200 doların altına sarkması halinde teknik olarak satışların artabileceğini belirten Sarı, bu seviyenin dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladı.

Sarı’ya göre, altının 3.200 dolar seviyesinin üzerinde kalması orta ve uzun vadede yeni rekorların yolunu açabilir. Hedefler ise yüksek: 4.000 ila 4.500 dolar arasında bir ons altın beklentisi masada. Ancak bu yükselişin bir gecede olmayacağı da ortada. Gram altında ise farklı bir tablo var. Türkiye'deki ekonomik şartlar, döviz kurları ve küresel ons altın fiyatlarının birleşik etkisiyle gram altın son 10 yılda yaklaşık 10 kat değerlendi. Bu artış, vatandaşların birikimlerini altına yönlendirmesinde büyük rol oynadı.

Şirin Sarı, İstanbul’da yaşanan deprem sonrası kentsel dönüşüm nedeniyle birçok vatandaşın ellerindeki altını bozdurarak nakde çevirdiğini ve bunun da son dönemde iç piyasada altın satışlarını artırdığını belirtti. Ancak küresel ölçekte altına olan talep düşmüş değil; yatırımcılar riskli varlıklardan kaçarak altına yöneliyor. Bu da fiyatların belli bir denge üzerinde kalmasını sağlıyor.

Yine de Sarı, altının geçmişteki gibi yüzde 100, 200 ya da 300 oranlarında değer kazandığı dönemlerin geride kaldığını düşünüyor. Örneğin bugün gram altının 4.000 TL'den 8.000 TL’ye çıkabilmesi için ons altının 6.200 dolara ulaşması gerekiyor ki bu da oldukça iddialı bir senaryo. Bu yüzden, bu seviyelerden altın almak isteyenlerin biraz daha temkinli ve sabırlı olması gerektiğini ifade ediyor.

Sonuç olarak, Sarı’nın değerlendirmeleri altın yatırımcıları için hem umut hem de uyarı niteliği taşıyor. Altın hâlâ güvenli liman ancak bundan sonraki süreçte getirisi daha sınırlı olabilir. Yatırım yapacak olanların kısa vadeli dalgalanmalara karşı hazırlıklı olması, teknik seviyelere dikkat etmesi ve acele kararlar vermemesi gerektiği vurgulanıyor.