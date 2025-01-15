Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı’nın koordinasyonunda düzenlenen operasyonda, suç örgütü üyelerine yönelik çeşitli suçlardan soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin, “örgüt kurmak”, “kasten yaralama”, “yağma”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “uyuşturucu madde imal ve ticareti”, “6136 sayılı kanuna muhalefet”, “genel güvenliği kasten tehlikeye sokma” ve “mala zarar verme” suçlarına karıştığı belirtildi.

ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda yapılan aramalarda 15 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, çeşitli miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda çek-senet ve dijital materyal ele geçirildi.

“SUÇTA KİBİRLENENLERLE MÜCADELEYE DEVAM”

Operasyonun ardından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde görenleri 112 Acil Çağrı Merkezine bildirin. Biz gereğini yapalım. Operasyonları koordine eden Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum."