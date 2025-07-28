Yangının, Ballışah Tepesi’nin arka sırtlarında etkili olduğu ve Fevziye Köyü sınırlarına ulaşma riski taşıdığı bildirildi. Bölgede tedirginlik artarken, Fevziye Köyü Derneği’nden resmi kurumlara yönelik acil müdahale çağrısı geldi.

Fevziye Köyü sınırlarında yer alan, İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ve İnegöl Belediyesi tarafından Orman Parkı olarak belirlenmiş alan, yangının yayılması durumunda ciddi risk altında. Aynı zamanda bu bölgede bulunan Fevziye Göleti, yangın söndürme helikopterleri için su ikmalinde kullanılabilecek en uygun ve öncelikli alanlardan biri olarak öne çıkıyor.

"Uzun Bomlu Kepçe Gönderilsin" Talebi

Fevziye Köyü Derneği, yangın tehlikesine karşı önlem alınabilmesi için acil olarak uzun bomlu bir kepçenin bölgeye sevk edilmesini talep etti. Dernek tarafından yapılan açıklamada, gönderilecek iş makinesiyle gölet içerisinde su alımını zorlaştıran balçık, odun ve benzeri birikintilerin temizlenebileceği, bu sayede yangın söndürme helikopterlerinin suya daha kolay ulaşabileceği belirtildi.

Ayrıca Köy Muhtarlığı, Köy Kooperatifi ve Fevziye Köyü Derneği’nin iş birliğiyle, bölgede yangına müdahaleyi kolaylaştıracak düzenlemelerin yapılabileceği ifade edildi.

Mehmet Aydın: “Bu Gölet Hayati Öneme Sahip”

Fevziye Köyü Dernek Başkanı Mehmet Aydın, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Ballışah sırtlarında başlayan yangın, köyümüze ve çevresine doğru ilerleme riski taşıyor. Fevziye Göleti, yangınla mücadelede görev alan hava araçları için çok önemli bir su kaynağı. Ancak göletin içi şu an balçık ve odun birikintileriyle dolu. Uzun bomlu bir kepçe gönderilirse, hem gölet temizlenir hem de alan yangına karşı hazır hale getirilir. Bu noktada tüm kurumlarımızdan acil destek bekliyoruz. Gecikme olursa sadece bir köy değil, ormanlık alanlarımız ve kamuya açık doğa parkı da zarar görür. Fevziye yanmasın!”

"Fevziye Yanmasın" Çağrısı Kurumlara Yöneltildi

Dernek, İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü, İnegöl Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, AFAD ve Bursa Valiliği başta olmak üzere tüm resmi kurumlara seslenerek, gecikmeden müdahale edilmesini talep etti.

Açıklamanın sonunda, köy halkının sahada olduğu ve elinden geleni yaptığı vurgulanırken, “Devletimizin de bu kritik süreçte yanımızda olmasını bekliyoruz. Lütfen gecikmeden müdahale edilsin, Fevziye yanmasın!” çağrısında bulunuldu.