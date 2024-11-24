Bu galibiyetle birlikte 7’de 7 yapmayı başaran takım, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

Başarılı performansıyla dikkat çeken Mehmet Ege İnşaat Orhaniyespor, oyun disiplininden ödün vermeyen yapısı ve güçlü takım ruhuyla ligin favori ekiplerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Özellikle son maçta gösterilen mücadele ve skor üstünlüğü, taraftarların ve spor otoritelerinin takdirini topladı.

Kulüp yönetimi, teknik ekip ve sporcuları tebrik eden açıklamalarında, hedeflerinin yalnızca maçları kazanmak değil, aynı zamanda altyapıdan yetişen oyuncularla sürdürülebilir bir başarı hikayesi yazmak olduğunu vurguladı.