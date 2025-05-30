“Başlarında bir deli mamut! Ardında Filler Ordusu!”

Her ne kadar Orman Haftası 21-26 Mart ise de yaklaşan yaz ayları ve orman yangınları münasebetiyle birkaç cümle karalamak istedim.

Ancak geçenlerde bana yolda rastlayıp 17.2.1986 tarihinde Yıldırım Gazetesinde yazdığım FİLLER ORDUSU şiir ile ilgili bana:

“Yusuf ağabeyi bu şiirini çok beğendim ama bu şiiri yazman için neden etkilendin? Bunu çak merek ediyorum!” deyince ben bunun izahını yapmıştım.

Şimdi biraz o dönemden ve bu şiiri neden yazdığımdan söz etmek istiyorum:

Orta Doğuda 14 Mayıs 1948 tarihinde Birleşmiş Milletlerin desteği ile kurularak başta Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya ve birçok Avrupa ve Asya devletlerinin tanınması ile başlayan bu Orta Doğu‘nun hazin hikâyesi. Hala günümüze kadar ulaşarak şiddetini artıran bir İslam düşmanlığı devam etmektedir.

Bende o tarihte kendime ait olan şiirimde: Deli Mamut’u ABD’ye arkasından giden filler ordusunu da İsrail’e destek veren ülkelere ithafen yazmıştım.

Bu gün ise farklı bir konu ile bu şiirimi yinelemek istedim.

Evet, değerli okurlarım, yaklaşan yaz ayı ile ormanlarımızın ne kadar bir hassas döneme girdiğini biliyoruz. Gerek ihmaller yüzünden olsun, gerek kaza ile veya anız yakma ile olsun ormanlarımızın harap olup gitmesine sebep olanlara ağır cezaların uygulanmasından yanayım.

Sürekli belirtiyoruz: ormanlarımız bizlerin akciğeridir diye. Ancak birde madalyonun diğer bir yüzü var ki o daha korkutucu: bu cennet misali ormanlarımızda yaşayan yüz binlerce canlıyı da yok ederek bir vahşete sebebiyet verilmekte. Böyle bir caniliğin hiçbir mazereti ve affı olamaz. Kaybedilen binlerce ağaca mı, içinde yaşayan canlılara mı ve bizim ciğerlerimize mi yanalım?

Lütfen yaz aylarında ormanlarda bırakın ateş yakıp piknik yapmayı, ormanlarımıza girmeyelim ve girenleri de uyararak veya 117 ihbar hattını arayarak vatandaşlık görevimizi yerine getirelim.

Korku dolu günler geçirmemek ve ülkemizin değerlerine sahip çıkmak adına elimizden geleni yapalım.

Ve şimdi sizleri şu merak konusu olan şiirim ile baş başa bırakıyorum.

FİLLER ORDUSU

Ağaç, ağaç

Dik bir yamaç

Sessiz orman,

Kır ve yalvaç

Sessizliği bozan,

Sanki bir borazan

Gibi ötüverdi Mamut!

Ne bir orman kuytusu,

Ne de bir fil yavrusu

Başlarında bir deli Mamut!

Ardında filler ordusu!

Orman sessiz,

Yamaç dik

Alçaktan uçan bir keklik

Bin bir canlıya ev sahibi

Uçsuz bucaksız orman,

Bu kadar canlı,

Bu kadar anlamlı,

Bu kadar manalı,

Ve bu kadar sessizdi orman!

Sessizliği bozan,

Uzun öten bir borazan,

Gibi ötünce Mamut!

Ne bir orman kuytusu,

Ne de bir fil yavrusu

Başlarında bir deli Mamut

Ardında filler ordusu!..