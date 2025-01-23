Ancak zamanla faturalarla ilgili aksaklıklar fark eden Aydemir, yaptığı incelemelerde motor satışlarının gerçekleştiğini ancak D.A.’nın, satış işlemlerinde şirketin fatura bilgileri yerine kendi kişisel bilgilerini, e-posta adresini ve telefon numarasını kullandığını belirledi.

Diploması sahte, zarar 2.5 milyon TL

O esnada yurt dışında olan Aydemir, hemen İzmir’e dönüş yaptı ancak bir şok daha yaşadı. Dükkanında bulunan yedek parça ofisinin boşaltıldığını gören talihsiz adam, güvenlik kameralarını inceleyerek malzemelerin D.A. ve yanındaki iki kişi tarafından çalındığını öğrendi. Daha sonra D.A.’nın diplomasının sahte olduğunu da öğrenen Aydemir, iş yerindeki 9 motorun usulsüzce satıldığını tespit etti. Maliyeye ceza ödemek zorunda da kalan ve yaklaşık 2.5 milyon TL zarara uğrayan Aydemir, adaletin yerini bulmasını istiyor.

“Kendilerini aradım, ulaşamadım”

Başından geçen olayı anlatan motosiklet bayisi sahibi İlker Aydemir, “Ben yurt dışında olduğum esnada D.A.’nın bana ait e-imza mali bölümünü kullanıp, şirket bilgilerini değiştirip şirketimden fatura kestiğini fark ettim. Banka hesabıma para gelmediği için bir karışıklık olduğunu anladım. Ben de yurt dışından acil dönüş yaptım. Döndüğümde faturaları kontrol ettiğimde D.A.’nın maalesef fatura bilgilerindeki ‘kişisel bilgileri, mail adresi, telefon numarasını’ değiştirerek parayı şahsi hesabına aldığını ve benim şirketimden fatura kestiğini fark ettim. Hemen 112’ye başvurdum ve ifade verdim. Bir gün sonra D.A., H.G. ve kocası K.A., dükkanıma gelip benim iş yerimde bulunan e-imzamı, mali mührümü çalarak ve giderken de yedek parça ofisimi boşaltarak olay yerini terk etmişler. Kendilerine aradığım zaman numaralarına ulaşamadım. Adli sürecimiz başladı. Davamız devam ediyor” dedi.

“Tehditler aldım, adaletin yerini bulmasını talep ediyorum”

D.A. tarafından, ‘Seni SGK’ya, mali müfettişlere şikayet ederim. Elim kolum uzun’ diye tehdit edildiğini aktaran Aydemir, şunları kaydetti:

“Bana, ‘Çalışanının hesabına para aldığım gerekçesiyle maliyeden, sigortasını yapmadığım için de SGK’dan’ aralıklı olarak cezalar gelmeye başladı. Fakat D.A. karakoldaki ifadesinde ‘Biz İlker Aydemir ile yüzde 50 kar ortağıydık ve ortaklığımı ispat edeceğim’ diye beyanda bulunmuş. Fakat SGK’ya da ‘Ben SGK’lı çalışanım, 10 aydır sigortamı yapmıyor ve 10 aydır hiçbir şekilde maaş almadım’ diye beyan etti. Farklı beyanlarda bulunduğu için mali müfettişlere ve SGK’ya dilekçe verdim. Ağır cezalar yedim. Bir an önce adaletin yerini bulmasını talep ediyorum.”

“Diploması sahteymiş”

D.A.’nın mali müşavir diplomasını da gördüğünden bahseden Aydemir, “Elindeki diploma sahteymiş. Ben bunu sonradan öğrendim. Kamera cihazlarına kadar alıp götürdüğünü fark ettim. Bundan sonra işe çalışan ya da ortak alırken mutlaka odalara kayıt bilgilerini sorulmasını talep ediyorum. Daha fazla insanın canı yanmasın, gerekli kişilerin bulunmasını, gerekli cezalarını almasını istiyorum” açıklamalarında bulundu.

“Arkadaşımın ablası olduğu için güvendim”

H.Ç.’nin kendisinin arkadaşı olduğunu, bu yüzden de ablası D.A.’ya karşı güven oluştuğunu ifade eden Aydemir, “Kendisi daha önce de aynı sektörde çalıştığı için ben de güvenerek işe aldım. Kendisini mali müşavir olarak bildiğim için de güveniyordum. İşe alırken de ortak olarak aldık. İş yerini beraber kurduk. Ben de sürekli yurt dışında olduğum için iş takibim biraz daha zor. Güven esaslı olduğu için ‘Zaten kar ortağım, niye çalsın?’ diye düşündüm” şeklinde konuştu.

‘Dükkandaki ürünleri internet sitesinde satıyor’ iddiası

Müşterilerini arayıp faturaları tekrar kontrol ettiğinde 9 adet motorunun çalınmış olduğunu tespit ettiğini vurgulayan Aydemir, D.A.’nın şirket bilgilerini değiştirmesi sebebiyle, şirkete fatura kesip ürünleri internetten pazarladığını öne sürdü. Sözlerini sürdüren Aydemir, şöyle konuştu:

“Şirket bilgilerini değiştirdiği için fatura bilgileri direkt onun mail adresine düşüyor. Benim, onu takip etme şansım yok. Ancak bilgisayardan stok kaydından sonra belli oluyor. Model numaraları, motorlar, sayım her gün aynı ama şase numaraları farklı. Şase numaralarını kontrol ettikten sonra bu kadar motorun çalındığını fark ettim.”