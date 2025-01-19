18 Ocak Cumartesi günü saat 03.30 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi’ndeki 3 katlı bir otelin eksi birinci katında çıkan yangında 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarılmıştı. Otelin spa kısmında çalışan ve vücutlarında yanık olduğu belirlenen 3 kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan 3 kadından 2’sinin Kenya uyruklu Ann Wangui Muchoki ve Endonezya uyruklu Sri Yuni Wahyuni olduğu öğrenilirken, ailelerinin evrak işlemlerinin ardından vefat eden yakınlarını ülkelerine götüreceği öğrenildi.

Kaynak: iha