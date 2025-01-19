TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bursaspor, bugün 28 puanla ligin 2. sırasında yer alan Düzce Cam Düzcespor’u ağırladı. Yeşil-beyazlı ekip, Pablo Martin Batalla yönetiminde sahaya çıktı.
BURSASPOR: 1 Anıl Atağ, 7 Hamza Gür, 5 Taha Can Velioğlu, 27 Mehmet Yiğit, 3 Abdullah Tazgel, 15 Yiğitali Bayrak, 8 Furkan Özyapı, 9 Ahmet İlhan Özek, 74 Vefa Temel, 11 İlhan Depe, 10 Muhammet Demir.
DÜZCESPOR: 25 Muhammet Özkan, 26 Enescan Özdemir, 27 Emirhan Yılmaz, 28 Eray Pazar, 29 Bilal Şeflek, 30 Emre Turan, 31 Berkay Ekici, 32 Abdurrahman Ayhanoğlu, 33 Rıdvan Türker, 34 Sercan Uslu, 35 Aykut Civelek.
- 12. dakika: Düzcespor'dan Emre Turan sarı kart gördü.
- 28. dakika: Düzcespor'dan Emirhan Yılmaz sarı kartla cezalandırıldı.
- 40. dakika: Düzcespor'dan Sercan Uslu sarı kart aldı.
- 58. dakika: Bursaspor'dan Vefa Temel oyundan çıkarken, yerine Sedat Cengiz girdi.
- 62. dakika: Düzcespor'dan Eray Pazar sarı kart gördü.
- 65. dakika: Düzcespor'da üç oyuncu değişikliği gerçekleşti: Eray Pazar yerine Mehmet Refik Can, Emirhan Yılmaz yerine Ergün Nazlı ve Enescan Özdemir yerine Fatih Gök oyuna girdi.
- 68. dakika: Bursaspor'dan Sedat Cengiz sarı kartla cezalandırıldı.
- 77. dakika: Düzcespor'dan Bilal Şeflek yerine Yusuf Enes Çoşkun, Bursaspor'dan ise Mehmet Yiğit yerine Furkan Sakı oyuna girdi.
- 81. dakika: Bursaspor'dan İlhan Depe, Tahir Babaoğlu'na yerini bıraktı.
- 86. dakika: Düzcespor'dan Mehmet Refik Can sarı kart gördü. Aynı dakikada Bursaspor'dan Fatih Gök çıktı, yerine Ahmet Enes Akkan girdi.
Kaynak: HABER MERKEZİ