Şimdi ben kimden bahsediyorum diye merak etmişsinizdir?

Evet, tamı tamına otuz üç yıldan bu yana İnegöl Turgutalp Mahallesi Muhtarlık görevini başarıyla sürdüren Beşir Alıç’tan biraz söz etmek istiyorum:

Beşir ağabeyimizi Turgutalp Mahallesi Muhtarlık seçimlerinin hemen hepsinden açık ara seçilerek, Mahallelinin sevgisine mahzar olmuş, çalışkan ve çevreci bir Muhtarımız.

Boş zamanlarında Muhtarlık binasının çevre düzenlemesi için yılmadan usanmadan çeşitli bitki ve çiçeklerle donatarak güzel bir görünüme kavuşturmayı hedeflemiş bir Muhtarımız.

Kavaklar altı mezarlığın hemen karşısında ki Muhtarlık binasının Kentsel Dönüşüm projesi nedeniyle hemen yan tarafta ki Turgutalp Mahallesi Sağlık ocağı bahçesine taşınarak Muhtarlık hizmetlerini burada yapmakta.

Çevrecilik alışkanlığını bu yeni yerde de sürdüren Muhtar Beşir ağabeyimiz, hem Sağlık Ocağının girişinde ki yeşil alanların bakımı ve peyzajına burada da devam etmekte.

Zaman, zaman bahçenin içindeki yeşil alanların sulama ve bakımını yapan Beşir ağabey çevre konusunda da çok titiz. Sadece Muhtarlık binasının çevresi için değil, adeta Sağlık Ocağının da çevresi için çaba harcamakta.

Ben Devlet hastanesine giderken bu çalışmalarına şahit oldum ve kendisi ile ayaküstü bir sohbette bulundum. Kendisine:

“Sayın Muhtarım kolay gelsin! Senin çevre konusunda çok titiz biri olduğunu eskiden beri biliyorum. Değme gençlere taş çıkaracak kadar enerjik biri olmanız gerçekten takdire şayan bir durum. Ben buradan ne zaman geçsem hep bir uğraş içindesiniz. Bulunduğunuz her yerin temizliği ve yeşil alanların bakımı ile uğraşmanız da ayrı bir meziyet olsa gerek. Çevre konusunda birkaç şey söyler misiniz?” Beşir ağabey:

Yusuf çevre konusu herkesi ilgilendiren ve herkesin çevreye önem vermesi gereken bir vatandaşlık görevidir. Ne yazık ki bırakın çevreci olmayı çevreyi kirletme konusunda sanki bir yarış içindeyiz! Ulu orta çöplerini sağa sola atıp kirliliğe katkıda bulunma üzerine adeta yarış içindeyiz. Kimi sigara izmaritini, kimi ambalaj kâğıtlarını v.s çöplerini ulu orta atmakta çevreye de büyük ölçüde zarar vermekte. Keşke herkes çevre konusuna duyarlı olmuş olsa hem nahoş olan görüntü açısından ve hem de sağlık açısından önemli bir iş yapmış oluruz!” diye dert yandı.

Gerçek şu ki insanlarımız ev temizliğine önem verdiği kadar çevre temizliğine de önem vermiş olsa, daha sağlıklı bir beldeye sahip olmuş oluruz.

Turgutalp Mahallesinin sevilen muhtarı Sayın Beşir Alıç her fırsatta çevresini nasıl temizleyip yeşillendiriyorsa bizlerde elimizden geldiğince çevremizi temiz tutarak, sağlıklı bir beldeye kavuşturmuş olabiliriz.

Ayrıca havaların ısınması ile hafta sonrası piknik yerlerine giden piknikçilerinde çevreye ve doğaya saygılı olmaları açısından çöplerini ulu orta bırakmayıp, bir poşete koyarak en yakın çöp konteynırlarına atarak çevreyi buldukları gibi bırakmalarını, böylelikle yaşanabilir bir temiz dünyanın yolunu açmış oluruz.

Sayın Muhtarımıza bu davranışından dolayı teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum…