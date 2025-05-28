Son yıllarda İnegöl Devlet Hastanesi bir çok konuda tartışmaların odağı haline geldi. Öğrendiğim kadarıyla Başhekim Dr. Hayrettin Göçmen görevden alınacak ve yerine yeni bir başhekim ataması yapılacak.

Daha önceki yıllarda da Başhekimin değiştirilmesi gündeme gelmiş ancak geçici olarak değişiklik kararı rafa kaldırılmıştı.

Peki İnegöl Devlet Hastanesinde neler oluyor?

İddialara göre Hastanede kontrol tamamen kaybedilmiş durumda. İktidar partisi AK Parti, hastaneden gelen şikayetlerden rahatsız. Hastane içinde gruplaşmalar var. Bu gruplar birbirlerinin ayağını kaydıracak duruma gelmiş. Herkes herkesi şikayet etmeye başlamış. O bunun adamı, bu o’nun adamı gibi yakıştırmalar çoğalmış.

Son bir yılda çok sayıda sağlık çalışanı Sağlık merkezlerine gitmiş. Ne doktorlar, ne hemşireler ne de memurlar İnegöl Devlet Hastanesi’nin işleyişinden memnun değil.

Geçtiğimiz günlerde Acil serviste ki 2 doktorun hastalara yönelik kötü davrandığı haberleri yapılmıştı. Böylesine gergin bir ortamda ne doktorlar, ne hemşireler ne de memurlar sağlıklı hizmet veremez.

Randevuda yaşanan zorluklar, acil serviste ki keşmekeşlik , doktor eksiliklerinin bir türlü giderilememesi gibi sorunlara şimdilerde yenileri de eklendi.

Daha dün faaliyete geçen Anjiyo merkezi çok önemli bir hizmet. Artık Bursa'ya sevkleri azaltabilir. Bu nedenle bu hizmeti kazandıran gerek Ak Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman'a gerekse de Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş'u tebrik ederim. İktidar kanadı doktor açıkları ya da hastanenin eksikliklerinin tamamlanması noktasında çalışıyorlar. Hatta İnegöl Devlet Hastanesini araştırma hastanesine çevirmek gibi düşünceleri de var. Görüşmeler sürüyor.

Bir yandan bakanlık ve siyasiler çaba gösterirken hastane yönetimine düşen görev doğru idarecilik yapmaktır.

Bir bakıyorsunuz Acil serviste kapatılan yeşil alan bile tartışmaların odağında. Şu an tedaviler tek merkezde yapılıyor. Bu da zaten var olan keşmekeşliği arttıracak gibi duruyor.

Ve son olarak Başhekiminde dahil olduğu sosyal medya paylaşımlarında birilerinin hedef gösterilerek sözlü atışmalar ve yakıştırılmalar yapılması da bardağı taşıran eylemler arasında.

Ancak şunu ifade etmekte fayda var. İnegöl Devlet Hastanesi’nde her şeye rağmen görevlerini layıkıyla yapmaya çalışan bir kitle var. Doktorlarımız inanılmaz bir özveriyle çalışıyor. Tek eksik olan şey, o’nlara sağlıklı bir ortam hazırlamak.