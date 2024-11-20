Bursa’nın İnegöl ilçesine 27 kilometre uzaklıkta Uludağ eteklerinde yer alan ünlü kaplıca merkezi Oylat, sonbaharın gelişiyle kartpostallık bir görünüme kavuştu. Türkiye’nin en değerli kaplıcalarından biri olan ve şifası bilimsel olarak kanıtlanan Oylat, özellikle yerli ve yabancıların akınına uğramaya devam ediyor.

OYLAT’TA NEREDE KONAKLANIR?

Özellikle sonbahar ve kış aylarında doluluk oranları %100’e yaklaşan kaplıca cennetinde sınırlı sayıda konaklama oteli yer alıyor. Kaplıca suyunun içinde yer aldığı merkezde otel konseptiyle hizmet veren işletmelerin başında Çağlayan Otel, Aşiyan Otel ve Güven Otel yer alıyor.

Bu otellerin dışında Oylat kaplıca sularına yürüme mesafesinde olan Yeşil Vadi Otel ile sadece birkaç kilometre uzaklıkta yer alan Saadet ve Hilmiye kırsal mahallelerinde butik oda kiralamalarının yapıldığı ev konseptinde konaklar yer alıyor.

Eşsiz manzarası ve huzur veren doğası ile bölgeye giden herkesi kendine aşık etmeyi başaran Oylat, köylü pazarları ve hediyelik eşya çarşıları ile de oldukça şirin bir yer.

OTELLER YENİ SEZONA HAZIR

Yaz aylarında sıcaktan bunalanların tercih ettiği bir bölge olsa da sonbahar ve kış aylarında daha çok tercih edilen Oylat’ta yeni sezon fiyatları belli oldu. Sonbaharın gelişi ile etrafını çevreleyen ormanların adeta renk cümbüşü oluşturduğu Oylat, İnegöl’ün en önemli turizm bölgesi olarak biliniyor.

OYLAT’TA OTEL FİYATLARI NE KADAR?

Kaplıca Cenneti Oylat’ta 2024-2025 sonbahar kış sezon fiyatları ise şu şekilde belirlendi:

Oylat Çağlayan Otel: 2 kişilik yarım pansiyon (sabah kahvaltısı-akşam yemeği dahil) ücreti hafta içi gecelik ücreti 5 bin TL, hafta sonu 5 bin 550 TL

Oylat Aşiyan Otel: 2 kişilik yarım pansiyon (sabah kahvaltısı-akşam yemeği dahil) ücreti hafta içi gecelik ücreti 4 bin TL, hafta sonu 4 bin 550 TL

Oylat Güven Otel: 2 kişilik yarım pansiyon (sabah kahvaltısı-akşam yemeği dahil) ücreti gecelik 4 bin 500 TL

Oylat Aşiyan Pansiyon: 2 kişilik sadece oda fiyatı gün gözetmeksizin gecelik ücreti 1700 TL

Oylat Yeşil Vadi Pansiyon: 2 kişilik sadece oda fiyatı gün gözetmeksizin gecelik ücreti 1500 TL.