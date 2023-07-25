Özel bir bakımevinde çalışanların hastalara uyguladığı şiddet, sosyal medyada büyük bir tepkiye neden oldu. Görüntülerin paylaşılmasının ardından toplumun yüreğini sızlatan bu olay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın müdahalesiyle sonuçlandı.

Sosyal medyada gündeme oturan ve iddia edilen görüntülerde, bakımevinde çalışan bir kişinin bir hastaya şiddet uygulayarak ona hakaret ettiği görülmekte. Üstelik bu korkunç anları kaydeden kişi, olayı gülerek izlemiş. Toplumun vicdanını sarsan bu görüntüler, hızla yayılarak büyük tepki çekti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, derhal harekete geçerek konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, görüntülerde yer alan personelin iş akdinin özel bakım merkezi tarafından feshedildiği ve söz konusu şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. Skandal olayın yaşandığı özel bakım merkezinin idari soruşturması tamamlanana kadar kapatılmasına ve hastaların güvenli kuruluşlara sevk edilmesine karar verildiği ifade edildi.

Bu korkunç olayın ardından, Büyükçekmece'deki Özel Gözlem Engelli Bakımevi'nde bulunan hastalar, başka rehabilitasyon merkezlerine tahliye edildi. Hastaların nakli, bakımevi önüne gelen ambulanslar aracılığıyla gerçekleştirildi ve polis ekipleri de güvenlik tedbirleri alarak incelemelerini sürdürdü.