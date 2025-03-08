Gelişmeleri üzüntüyle takip ettiklerini belirten Özel, iktidarın Suriye’de zafer söylemi etrafında oluşturduğu “yalancı bahar” havasının dağıldığını ve çatışmaların yeniden alevlendiğini vurguladı.

Özel, özellikle Lazkiye ve çevresindeki Alevilere yönelik şiddet olaylarına dikkat çekerek, artan sivil kayıpların ve azınlıklara yönelik katliam endişesinin Türkiye’de büyük bir kaygı yarattığını ifade etti. Türkiye’nin, Suriye İç Savaşı’ndan en fazla etkilenen ülke olduğunu hatırlatan Özel, çatışmaların derinleşmemesi için Suriye halkının tamamıyla dayanışma içinde olunması gerektiğini dile getirdi.

Özel ayrıca, Suriye’ye yakın bölgelerde yaşayan Alevi vatandaşların akrabalarıyla ilgili duyduğu endişeyi paylaştığını belirterek, bu konuda yetkililerle temaslarını sürdürdüklerini açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini daha etkin adımlar atmaya çağıran Özel, sivil kayıpların önlenmesi için Şam yönetimi nezdinde sonuç alıcı girişimlerde bulunulması gerektiğini ifade etti.