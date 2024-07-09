CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücretin 25 bin TL olmasını beklediklerini belirterek, protesto çağrısı yaptı: "Bu akşam saat 21.00'de ayağa kalk! Eğer zam istiyorsan evlerinizdeki ışıkları yakın, ışıkları kapatın." TÜİK'e enflasyon verileri için tepki gösteren Özel, "TÜİK bu iktidara oy veren ve vermeyen herkesin cebinden para çalıyor. Cebinizden parayı çalan TÜİK Başkanı'nı atayandır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: HABER MERKEZİ