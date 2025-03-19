İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında bu sabah evinde gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çok sayıda isim de gözaltına alınırken, İmamoğlu, Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

"CHP’de para sayma görüntüleri" ve "Kent Uzlaşısı" soruşturmaları kapsamında Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekter Yardımcısı Mahir Polat'ın da aralarında bulunduğu 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İmamoğlu ve Şahan’ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan gözaltına alındı.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla sona eren sürecin CHP'deki para kuleleri skandalı ve "Kent Uzlaşısı" nedeniyle gerçekleştiği belirtiliyor. Son yıllarda skandal üstüne skandal yaşanan partide öne çıkan olaylar şöyle:

Yerel seçimler öncesinde CHP içinde büyük yankı uyandıran bir olay yaşanmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerden biri olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in yüklü miktarda parayı paketlerken kaydedildiği görüntüler basına sızmıştı.

Bu görüntülerde, masaya balyalar halinde dizilmiş milyonlarca liranın, çevrede bulunan kişiler tarafından tasnif edilerek etiketlendiği ve siyah bavullara yerleştirildiği görüntülenmişti.

CHP'deki "para sayma" görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında ifade veren tanıkların "İBB Başkanı İmamoğlu ile çok sayıda kişinin iş adamlarını para vermeye zorladıkları, bazı iş adamları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları, piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları para transfer ve tahsilinde 'gizli kasa' diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları" yönündeki beyanlarına ilişkin alınan rapor sonrası soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

DEM Parti, 4 Aralık 2023’te ilk kez gündeme getirdiği ve yeni yerel seçim stratejisi olarak benimsediği “Kent Uzlaşısı” kentin tüm dinamiklerinin üzerinde uzlaştığı adaylarla seçimlere katılmayı ve Türkiye genelinde halkın ortak görüş birliğine vardığı isimleri aday olarak belirlemeyi hedefleyen bir kavramı ifade ediyordu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ı, 13 Aralık 2023’te DEM Parti Genel Merkezi’nde ziyaret etti. Nezaket ziyareti olarak açıklanan görüşmede yerel seçimler de gündeme geldi. Diğer yandan, CHP heyeti DEM Parti’ye herhangi bir partiye teklif götürülmedigi açıklandı.

Görüşmede, DEM Parti’nin 4 Aralık 2023’te ilk kez dile getirdiği ve yeni yerel seçim stratejisi olarak benimsediği "Kent Uzlaşısı" kavramı da gündemdeydi. “Kent Uzlaşısı” ile partinin, kentin bütün dinamiklerinin üzerinde uzlaştığı adaylar üzerinden seçimlere gireceği ve Türkiye’nin her yerinde halkın üzerinde uzlaştığı isimleri aday olarak belirleyeceği ifade edildi. Bu yöntemle farklı illerde farklı siyasi partilerle işbirliği yapılabilmesini de mümkün kıldı.

Bu sayede DEM Parti, her bölgede ortak adaylar üzerinden müzakere yürütülebilmesi ve sağlanacak muhtemel mutabakatla ittifak, işbirliği ya da "Kent Uzlaşısı" adı altında ortak aday üzerinde uzlaşı sağlanması hedeflendi. Partinin bu strateji doğrultusunda farklı bölgelerde farklı siyasi partilerle masaya oturabilmesi mümkün hale geldi.

Kent Uzlaşısı” kapsamında uzlaşı sağlanan yerlerden biri de İstanbul’un Esenyurt ilçesi oldu. DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu’nun 16 Şubat’taki toplantısı devam ederken, CHP’nin Esenyurt adayı Ali Gökmen’in çekileceği iddiaları konuşulmaya başlandı. Nitekim iki gün sonra CHP’nin İstanbul adaylarını tanıttığı toplantıda Gökmen anons edilmedi ve sahneye çıkmadı.

Bu gelişmenin hemen ardından önce Ali Gökmen’in “sağlık sorunları” nedeniyle adaylıktan çekildiği açıklandı, sonra da CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt belediye başkan adayının Ahmet Özer olduğunu ilan etti. "Kent Uzlaşısı" kapsamında aday gösterilen Ahmet Özer, yüzde 49,05 ile 31 Mart Yerel Seçimleri’nde ipi göğüsledi. AK Parti adayı Hamit Öncü ise yüzde 39,18 ile ikinci sırada yer aldı.

Son dönemde CHP'de yaşananlar bunlarla sınırlı değil. CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiaları gündem olmuştu.

İzmir delegesi Hatip Karaaslan, savcıya verdiği ifadede kurultaydan yaklaşık 15-20 gün önce kendisine haber gönderildiğini ve Ekrem İmamoğlu'nun görüşmek istediğini söylemişti.

Kurultay işlerini takip etmek için Ankara'ya geldiğini söyleyen Karaaslan, eski CHP Mardin il başkanı olan ancak parti genel merkezinden Mardin il teşkilatına gönderilen ödeneği kendi şahsi menfaatine kullandığı için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından il başkanlığı görevinden alınan, ancak kurultayda mevcut kurultay delegesi olan M.K. ile görüşmesini de anlatmıştı.

Karaaslan, M.K'nin kaldığı otele geldiğini baş başa görüştüklerini ve kendisinin Özgür Özel'e destek olması için istediği miktarda para vereceğini söylediğini öne sürmüştü. Para teklifini kabul etmesi halinde Özel'in kaldığı otele götürüp görüşme gerçekleştirilmesinin teklif edildiğini ileri süren Karaaslan, "Kendisine 'Eskiden Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyordun. Neden fikir değiştirdin?' diye sorduğumda, bana 'Bu işler siyaset işidir, menfaat işidir, ben de kendi menfaatime bakıyorum. Sen de böyle yapıp, kendi menfaatini gözet. Bu işten 1 milyon lira alacağım' dedi" ifadelerini kullanmıştı.

Karaaslan, kurultay öncesi ve sonrasında delegeler arasında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Özel'i desteklemeleri için delegelere para dağıttığının konuşulduğunu anlatmıştı.

Karaaslan, İzmir delegelerinden Ö.T.'nin halen CHP Genel Merkezi Yüksek Disiplin Kurulu üyesi olarak görev yaptığını bu şahsın elinde çantalarla delegelere para dağıttığını duyduğunu ifade etmişti. İstanbul'da iş insanı A.İ.A.'nın CHP kurultayında Özel'in desteklenmesi için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu vasıtasıyla yüklü miktarda bu iş için para ayırıp dağıttıklarını duyduğunu sözlerine eklemişti.