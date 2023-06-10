İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın girişimleri ile şehrin ana arterlerinde başlatılan sıcak asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Son olarak Ahmet Türkel Çevre Yolu İsaören Kavşağından Saat Kulesine kadar olan 1,6 km’lik bölgede asfalt çalışması tamamlanarak kısa süre içerisinde kullanıma sunuldu.

İnegöl’de ana arterlerde başlatılan asfaltlama çalışmaları Park Caddesi ile devam ederken Ahmet Türkel Çevre Yolu İsaören Kavşağından Saat Kulesine kadar olan 1,6 km’lik bölgenin asfaltı ise İnegöl Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin 3 günlük çalışması ile tamamlandı.

GECE GÜNDÜZ HUMMALI ÇALIŞMA

Ahmet Türkel Çevre Yolundan başlayıp Park Caddesine uzanan, saat kulesinin bulunduğu yeni Kent Meydanına kadar olan 1,6 km’lik hat üzerinde gündüz freze kazıma gece ise asfaltlama çalışması yapılarak 3 gün süreyle bölgenin sıcak asfaltlanmasını tamamladı. Gece saatlerinde hummalı çalışma yapan ekipler, yoğun olarak kullanılan Park Caddesi’ni yenilenmiş haliyle vatandaşların kullanımına sunmuş oldu.

ANA CADDELER KONFORLU ULAŞIMA KAVUŞTU

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, girişimleri sonucunda Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin de desteğiyle yoğun olarak kullanılan ana caddelerin asfaltlanması için çalışmalar başlamıştı. Kasım Efendi Caddesi, Anafartalar Caddesi, Ertuğrulgazi Caddesi, Edebali Caddesi, Yeşil Bursa Caddesi, Şebboy Caddesi, Gazhane Sokak ve Büyükdere Sokak ve Park Caddesi’nde çalışmalar tamamlandı.

ÇALIŞAMALR ETAP ETAP DEVAM EDECEK

Eksikleri bir bir gidermek için çalışmalarına hız kesmeden devam eden İnegöl Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin de desteğiyle Hastane Caddesi ve Adnan Menderes Bulvarı istikametindeki asfaltlama çalışmalarına devam edecek. Akabinde ise Yeni Belediye Hizmet Binası, Adliye önü istikametinden hastanenin acil girişine kadar olan bölgeler havaların müsaitlik şartlarına göre asfaltlanacak.

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