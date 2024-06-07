Kırklareli’ne bağlı Pehlivanköy ilçesinde, çeltik tohumları su ve toprakla buluşmaya devam ediyor.

Çiftçinin alın terinin karşılığı beyaz altın olarak nitelendirilen çeltik, birçok zorlu safhadan geçerek sofralarımıza geliyor. Ekiminden hasadına, kurutulmasına, soframıza gelene kadar büyük zahmet gerektiren çeltiği 140 günlük serüven bekliyor.

Zorlu geçen hazırlık sürecinin ardından havaların düzelmesiyle birlikte tarlalarını hazırlayan çeltik üreticileri, tohumlarının ekimini İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri gözetiminde yaptı.

Konu ile ilgili Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Pehlivanköy ilçemizin Hıdırca köyü ve Ergene Mahallesi’nde bulunan tarlalara, İlçe Müdürümüz ve teknik personellerimiz gözetiminde, üreticilerimiz tarafından çeltik tohumu ekimi yapılmıştır" denildi.