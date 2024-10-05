Pendik’te döner dükkanına saldıran şahsa çalışanlar uçan tekmeyle karşılık verdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Pendik’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs ile dönerci çalışanları arasında kavga çıktı. Döner dükkanına saldıran şahıs, çalışanlar tarafından uçan tekme ile yere serildi. Tekme tokatların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga kısa sürede son buldu.