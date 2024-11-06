Rock müzik grubu Peyk’in solisti İrfan alış vefat etti. Müzisyen, yazar ve aktivist Alış’ın ölümü müzik camiasını hüzne boğdu.

Üzücü haber, Peyk grubu Açıkladı. “İrfanımızı bu sabah kaybettik” ifadeleriyle sevenlerine acı haber verildi.

İRFAN ALIŞ'IN CENAZESİ NE ZAMAN?

Grup üyelerinden Özgür Ulusoy, cenaze programı konusunda bilgi verdi. Ulusoy, “Her şey çok ani gelişti. Dün haberi aldığımızdan beri yanındaydık. Çok üzgünüm” dedi. Ardından müzisyen Alış’ın Perşembe günü Piyadepaşa Mezarlığı’na defnedileceğini aktardı.