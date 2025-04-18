Yapılan değerlendirme sonucunda, saha olayları ve sportmenliğe aykırı davranışlar nedeniyle İnegölspor ve İnegöl Kafkasspor’a toplamda 47.400 TL para cezası verildi.

İnegölspor’a Taraftar Olayları Nedeniyle 42 Bin TL Ceza

12 Nisan 2025 tarihinde oynanan İnegölspor – Altay maçında yaşanan saha olayları nedeniyle İnegölspor Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. Taraftarların neden olduğu taşkınlıklar sonucunda kulübe, Futbol Disiplin Talimatı'nın 52/2 ve 46/1 maddeleri uyarınca 42.000 TL para cezası kesildi. PFDK, verdiği bu kararla kulüplerin benzer olaylara karşı daha dikkatli davranmaları gerektiğine dikkat çekti.

Kafkasspor’a Sportmenliğe Aykırı Davranıştan 5.400 TL Ceza

13 Nisan 2025 tarihinde oynanan Etimesgut Spor – İnegöl Kafkasspor mücadelesinde, İnegöl ekibinin takım halinde sergilediği sportmenliğe aykırı tutumlar nedeniyle kulüp disipline sevk edildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), yaşanan bu davranışlar üzerine Futbol Disiplin Talimatı’nın 40/2. maddesi gereğince İnegöl Kafkasspor’a 5.400 TL para cezası verdi. Karar metninde, oyuncuların centilmenlikten uzak tavırlarının futbolun değerleriyle bağdaşmadığı vurgulandı.