Ankara'nın Sincan ilçesinde, bir evde meydana gelen piknik tüpü patlaması paniğe yol açtı. Olay, akşam saatlerinde Yenikent Mahallesi'nde gerçekleşti. Patlama sonucu büyük bir panik yaşayan evdeki bir kadın, kendisini balkondan aşağıya atarak ağır yaralandı.

Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, olay yerine kısa sürede ulaşarak ağır yaralanan kadına ilk müdahaleyi yaptı ve hastaneye kaldırdı. Piknik tüpü patlaması sırasında çevrede büyük bir korku yaşanırken, polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Yaralı kadının durumu ciddiyetini korurken, yetkililer bu tür ev kazalarının önlenmesi için dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.