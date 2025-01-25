Kulüpte yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Mehmet Ege İnşaat Orhaniyespor Voleybol Takımı olarak, play-off öncesinde kritik bir karşılaşmaya çıkıyoruz. 26 Ocak Pazar günü saat 17.30’da, Merkez Kapalı Spor Salonu’nda Bursa Büyükşehir Belediyespor ile önemli bir mücadeleye imza atacağız.

Bu zorlu karşılaşmada İnegöl’ün Sultanları olarak siz değerli taraftarlarımızın desteğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Tribünlerde yaratacağınız coşku ve destek, bizlere güç verecek, play-off öncesi moral kaynağımız olacaktır.

Haydi İnegöl! Hep birlikte takımımızın yanında yer alalım ve bu heyecan dolu karşılaşmayı unutulmaz bir hale getirelim.

Tarih: 26 Ocak 2025 Pazar

Saat: 17.30

Yer: Merkez Kapalı Spor Salonu

Desteklerinizi bekliyoruz! İnegöl’ün Sultanları sahada, sizler tribünde tarih yazacaksınız!”

Kaynak: BÜLTEN